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EBA TV’de ders programı belli oldu! 12 Ocak EBA TV canlı yayını ve ders saatleri…

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle okullar tüm kademeler için kapatılmış durumda. Eğitim EBA TV üzerinden online olarak yapılıyor. Öğrenciler, MEB tarafından açıklanan ders programına göre bilgisayar veya televizyonda karşısında derslerini öğrenmeye çalışıyor. Haftalık olarak duyurulan ders saatlerine göre bugün EBA TV’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için şu dersler olacak;

Güncellenme: 07:17, 12/01/2021
Haberler Eğitim
EBA TV’de ders programı belli oldu! 12 Ocak EBA TV canlı yayını ve ders saatleri…

12 OCAK EBA DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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