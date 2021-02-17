EBA TV’de ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu

Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler kaldığı yerden devam ediyor. EBA TV’de canlı ders anlatımları bugün 09:00’dan 16:00’a kadar sürüyor olacak.
EBA TV 17 ŞUBAT DERS PROGRAMI YAYINLANDI
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