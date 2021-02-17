EBA TV’de ders programı ve canlı ders saatleri belli oldu

Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler kaldığı yerden devam ediyor. EBA TV’de canlı ders anlatımları bugün 09:00’dan 16:00’a kadar sürüyor olacak.

EBA TV 17 ŞUBAT DERS PROGRAMI YAYINLANDI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

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