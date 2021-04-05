EBA TV’de yeni haftanın ders programı ve 5 Nisan canlı ders saatleri belli oldu

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile uzaktan eğitimde haftanın ders programı belli oldu. Ağırlıklı olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kullandığı EBA sistemi üzerinden canlı derslerin haricinde, ders konularına ait testleri ve videoları da bulmak mümkün. İşte EBA Tv’de haftanın ilk günü için yayınlanan ders programı…
5 NİSAN EBA TV DERS PORGRAMI YAYINLANDI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.