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EBA’da dersler devam ediyor: 2 Mart EBA TV ders saatleri ve ders programı

Bu yıl salgın nedeniyle uzaktan eğitim ile evlerden öğrencilerin birçoğu okullarına dönmek için hazırlık yaparken eğitimler EBA TV üzerinden kaldığı yerden devam edecek. MEB, uzaktan eğitimde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden canlı ders yayınları yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise ders programları ise gün gün olarak paylaşıldı.

Güncellenme: 09:34, 02/03/2021
HaberlerEğitim
EBA’da dersler devam ediyor: 2 Mart EBA TV ders saatleri ve ders programı

Pandemi sebebiyle yeni eğitim öğretim dönemi EBA TV üzerinden yayınlanan derslerle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli ile derslerin işlendiği EBA TV’de günün ders programı açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dersleri televizyonlardan canlı yayın izlenebileceği gibi internet üzerinden de takip edebiliyor.

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

Ortaokul

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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