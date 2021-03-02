EBA’da dersler devam ediyor: 2 Mart EBA TV ders saatleri ve ders programı

Pandemi sebebiyle yeni eğitim öğretim dönemi EBA TV üzerinden yayınlanan derslerle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli ile derslerin işlendiği EBA TV’de günün ders programı açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dersleri televizyonlardan canlı yayın izlenebileceği gibi internet üzerinden de takip edebiliyor.
EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
Ortaokul
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.