Eğitim Sen: Bir haftada 7 öğretmeni yitirdik, 789 öğretmen pozitif

KESK’e bağlı Eğitim Sen 12-18 Nisan tarihleri arasında eğitim kurumlarındaki Covid-19 salgın bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre son bir haftada yitirilen 7 eğitimciyle birlikte, 2 Mart’tan bu yana salgın nedeniyle yaşamını yitiren eğitimci sayısı 31'e yükseldi. 12-18 Nisan tarihleri arasında pozitif ve temaslı olan öğretmen sayısı 783 oldu. Bu öğretmenlerin eğitim kademelerine dağılımı ise yüzde 3'ü anaokulu, yüzde 40'ı ilkokul, yüzde 28'i ortaokul ve yüzde 25'i lise şeklinde oldu.

BİN 367 ÖĞRENCİ POZİTİF VE TEMASLI

Belirtilen bir haftalık dönemde pozitif ve temaslı olan öğrenci sayısı ise bin 367 oldu. Bu öğrencilerin yüzde 2'si anaokulu, yüzde 30'u ilkokul, yüzde 28'i ortaokul, yüzde 38'i ise lise öğrencilerinden oluştu. Testi pozitif çıkan yardımcı-hizmetli ve personel sayısı ise 131 oldu. Bu rakamların sadece 38 ilden geldiği belirtilen Eğitim Sen açıklamasında “Bu kısıtlı sayılar bile ne kadar ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir” denilerek tüm eğitim emekçilerinin hızlı ve yaygın bir şekilde aşılanmasının kaçınılmaz olduğunu altı çizildi.

LGS VE YKS ERTELENMELİ

Ülkemizde sınav süreçlerinin dershaneler, etüt merkezleri ve özel okullarla ayrı bir ekonomik sektöre dönüştürüldüğünü belirten Eğitim Sen’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Önceliğimizin öğrencinin üstün yararı olduğu unutulmamalı. Salgın bulaş riski yüksek yaş grubunda olan 8. ve 12. sınıfların bu koşullarda bile sınava hazırlık yaklaşımıyla yüz yüze eğitime devam ediyor olması öğrencilerin sosyal, psikolojik ve akademik yararına değildir. Bu sınıflara eğitim veren öğretmenlerin halen aşılanmasına başlanmadığı düşünüldüğünde, güven duygusu içinde bir eğitim ortamının olmadığı açıktır. Öğrencilerimizin üstün yararı için yapılması gereken, aşı tedbirinin iki hafta içinde büyük oranda tamamlanması, eşitsizliklerin giderileceği bir telafi programı ve müfredat düzenlemesiyle birlikte LGS ve YKS sınavlarının uygun bir tarihe ertelenmesidir.