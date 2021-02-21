Eğitim Sen Karadeniz başkanları: Kaygılarımız derinleşti

Karadeniz'de vaka sayılarının yükselmesi ve yüz yüze eğitime geçişle ilgili açıklamalar üzerine, Eğitim Sen, Amasya, Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon şube başkanları acil bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası şube başkanlarının imzasıyla yayınlanan bildiride özetle şu tespit ve önerilerde bulunuldu:

KARADENİZ'DE KAYGILARIMIZ DERİNLEŞİYOR: Yüz yüze eğitim ve sınav açıklamaları ile birlikte ülke genelinde kaygılarımız her geçen gün artıyor. Karadeniz illerinde vaka sayılarının yüksekliği ise artan kaygılarımızı derinleştiriyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER KAPSAMINDAYIZ: Yüz binde 100' ün üstünde vaka seyri görülen illerin “çok yüksek riskli” yüz binde 36-100 arası vaka tespit edilen illerin ise “yüksek riskli” olduğu açıklandı. Şu anda birlikte açıklama gerçekleştirdiğimiz Karadeniz şubeleri olarak Samsun 171,29, Ordu 194,42, Giresun 184,34, Rize 202,44, Trabzon 228,02, Tokat 118,52 oranları üzerinden “çok yüksek riskli”, Amasya 96,06, Artvin 78,42 oranları ile de “yüksek riskli” iller kapsamındayız.

TRABZON'DA MUTASYONLU VİRÜS: Sağlık Bakanlığı tarafından mutasyonlu virüs olan 23 şehir açıklandı. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından mutasyon geçiren koronavirüsün Trabzon' da da görüldüğü kamuoyu ile paylaşıldı.

KAPALI SALONDA KONGRE KABUL EDİLEMEZ: Salgın yayılımı nedeniyle yaylalara çıkış, cenazelere katılım yasaklanmasına rağmen kapalı salonlarda siyasi parti kongrelerinin gerçekleştirilmesi ve yüz yüze eğitim ve sınav kararları alınması bizim için kabul edilemez bir durumdur.

HERKES HIZLA AŞILANMALI: Fiziksel hareketliliğin azaltılması için yeterli süre kapanmanın, yüksek etkinliği olan bir aşıyla herkesi hızla aşılamanın, test sayısını arttırma uygulamalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.

Yaşanılan gerçekliğe ve Karadeniz illerindeki riskli tabloya rağmen MEB tarafından 1 Mart ile birlikte ilkokul 1.2.3.4. sınıfların, ortaöğretimde 8. ve 12. sınıfların ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlanmasına ve ortaöğretimde sınavların yüz yüze yapılmasına karar verildiği açıklandı.

KAMU YÖNETİCİLERİNİ UYARIYORUZ: Eğitim Sen Amasya, Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon şubeleri olarak öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin, halkın sağlık hakkı, öğrencilerimizin eğitim hakkı için tarihsel ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği kamu yöneticilerini gerekli önlemleri alması noktasında uyarıyoruz; Amasya, Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde;

1) YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENMELİ: 1 Mart' ta başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitim kararları ertelenmelidir.

2) SINAVLAR ERTELENMELİ: 1 Mart' tan itibaren gerçekleştirileceği açıklanan sınavlar ertelenmelidir.

3) ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ARA VERİLMELİ: Özel özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimizin önemli bir bölümünün kronik rahatsızlıkları vardır. Bu öğrencilerimizden herhangi birinin hastalığa yakalanması kronik rahatsızlıklarıyla birleştiğinde telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle Özel özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmelidir.

4) OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞU OLANA ÜCRETLİ İZİN VERİLMELİ: Okul öncesi eğitim kurumlarının açılma gerekçesi öğrencilerin ebeveynlerinin, emekçilerin salgında dahi çalışması gerekçesi ile açıklanmıştır. Aslolan toplumsal faydadır ve öğrencilerimizin üstün yararıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilmelidir. Okul öncesi öğrencilerimizin ve özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin velilerinden birine ücretli izin hakkı verilmelidir.

5) KÖY OKULLARINDA SERVİS SAYISI ARTMALI: Köy okullarında alınmayan önlemler ve taşımalı eğitimde öğrencilerimizin ve lojmanların olmaması veya atıllığı nedeniyle öğretmenlerin servislerde, araçlarda uzun saatler kalabalık ortamda yolculuk yapmak zorunda kalması fiziksel hareketliliği ve salgın riskini artırmaktadır, taşımalı eğitimde servis sayısı artırılmalıdır.

Eğitim emekçileri acilen aşılanmalı, gerekli koruyucu malzeme eksiksiz sağlanmalı, öğretmenlerin ulaşımı güvenli ve ücretsiz bir şekilde sağlanmalı, yüz yüze eğitimde görevli eğitim emekçilerinin talebi doğrultusunda ücretsiz barınma hakkı verilmeli, öğrencilerimizin internet erişimi ve cihaz sorunu ücretsiz karşılanmalıdır. Gerekli koşullar sağlanıncaya köy okullarında ve şu an devam etmekte olan DKY kurslarında yüz yüze eğitime ara verilmelidir.

Mücadelemiz öğrencilerimizin üstün yararı, eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin, halkın sağlık hakkı içindir. Haklarımıza, öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkmak için tarihsel ve toplumsal sorumluluklarımızın gereğini yapmaya devam edeceğiz.