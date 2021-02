Eğitim Sen köy okulları raporu: Bu çocukları yarıştırmak insafsızlık

Köy öğretmenleri, Amasya Eğitim Sen Şubesi’nin öncülüğünde kamuoyuna açık çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. 15 Şubat’ta gerçekleşen ve canlı yayınlanan toplantıya Artvin, Çanakkale, Hatay, Erzincan şube başkanlarının yanı sıra Diyarbakır, Muğla, Amasya, Samsun, İzmir, Hatay'dan köy öğretmenleri katıldı.



Toplantı sonunda hazırlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI YOK: Çocuklarımız maddi olanaklarının genel itibari ile yoksundurlar. Çoğunun evinde sağlıklı çalışma ortamları bulunmamaktadır.

TEKNOLOJİ İMKANI KISITLI: Teknolojik aygıtlara ulaşımları son derece kısıtlıdır.

TEMİZLİK PARASI YOK, OKULLARDA HİJYEN SORUNU VAR: Temizlik malzemelerini alabilecek bütçemizin olmamasından kaynaklı okullarımızda genel itibari ile hijyen problemleri yaşanmaktadır.

EĞİTİM MATERYALİ EKSİK: Okul giderlerini karşılayacak bütçemiz olmadığından, eğitim öğretim materyallerinde yetersizlikler yaşanmaktadır.

ÇOK SIK ÖĞRETMEN DEĞİŞİYOR: Köy okullarımızda ataması yapılmamış öğretmen veya dört yıllık herhangi bir bölüm mezunu arkadaşımızın (ücretli öğretmen) görevlendirilme durumu çok sıklıkla uygulanmaktadır. Bunun sonucunda öğrencilerimiz sıklıkla öğretmen değişikliğine maruz kalmaktadırlar.

TELAFİSİ ZOR EKSİKLER: Bazen yılda birkaç kez bazen de öğrenim gördükleri her yıl başka öğretmenle öğrenimlerini sürdürmek zorunda kalmaktadırlar. Bu arkadaşlarımız ise genellikle öğretmenlik tecrübesinden yoksun olduklarından veya ücretlerinin çok az olmasından kaynaklı ilk buldukları fırsatta geçimlerini idare ettirebilmek adına başka işlere yönelmektedirler. Bu durumda ise köy öğrencilerimiz kapanması imkansız eksiklikler yaşamaktadırlar.

SINAV YARIŞINA SOKULMALARI İNSAFSIZLIK: Bu şartlar altında bir de sınav odaklı olarak yarış içerisine sokulmaları umutlarını tamamen kaybetmelerine sebebiyet vermektedir. Bu çocukların özel okullarda okuyan, özel dersler alan, çalışma ortamları düzenli çocuklarla yarışmalarını beklemek en küçük ifade ile insafsızlıktır.

YETERLİ BESLENEMİYORLAR: Köy öğrencileri genellikle düzenli beslenememektedirler. Gerekli besinleri alamadıklarından kaynaklı bilişsel faaliyetlerde kapasitelerini kullanmakta zorlanmaktadırlar.

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAK ZORUNDALAR: Köy öğrencilerimizin kimi zaman mevsimlik tarım işçisi, kimi zaman çoban, kimi zaman çiftçi olarak çalıştırılmalarından kaynaklı eğitim öğretim faaliyetlerine düzenli ve verimli bir şekilde katılmalarının olanağı bulunmamaktadır.

YEMEKLER SORUNLU, HİJYENİK DEĞİL: Taşımalı eğitim kapsamında olan okullarımızda öğle aralarında verilen yemeklerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Yönetmeliklere uygun besin malzemeleri ya yeteri kadar kullanılmamakta ya da hiç bulunmamaktadır. Hijyen sorunu yaşanmaktadır. Genellikle kalite ve standarttan yoksundurlar.

SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILAMIYORLAR: Taşımalı eğitim alan öğrencilerimiz ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri ile sosyal etkinlik çalışmalarına genellikle katılamamaktadırlar.

Köy öğretmenleri ve şube başkanlarının ortaklaştıkları durumlar:

EŞİTSİZLİĞE MARUZ KALIYORLAR :Uzaktan eğitim süreci içerisinde en çok mağduriyet yaşayan ve eşitsizliklere maruz kalan öğrenciler köy öğrencileridir tespitinde yapıldı.

GENELLİKLE İNTERNET ERİŞİMİ YOK: Köylerimizin genelinde internet ulaşımı yoktur denildi. Bazı okullarımızın “uydu net” gibi kalitesi çok düşük internet ulaşım yöntemleri ile faaliyetlerine devam ettikleri vurgulandı.

220 ÖĞRENCİYE 15-20 TABLET: Öğrencilerimizin büyük bölümü uzaktan eğitim hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Örneğin bir okulumuzda 220 öğrencilerinin olduğu, verilen tabletler ile ancak 15-20 kişinin derse katılabildiğini belirtildi. Dağıtımı yapılan tabletlerin sayıca ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğu tespiti yapıldı.

BAKANLIĞIN UZAKTAN EĞİTİM POZU: Görevi, bütün öğrencilerin eşit imkanlardan yararlanmalarını sağlayarak çocuk işçiliğini önlemek olan Milli Eğitim Bakanı'nın mevsimlik tarım işçisi çocuklarla uzaktan eğitim pozu vermesi sert bir dille eleştirildi.

BİR AN ÖNCE AŞI: Öğretmenlerin bir an önce aşı olması gerekliliği kesin olarak ifade edildi. Özellikle sonbahar döneminde okulların yüz yüze eğitime açılmasından sonra hastalık geçiren, büyük sağlık problemleri yaşayan veya hayatını kaybeden arkadaşlarımızın olduğu vurgulandı.

ÖĞRENCİLER MASKE VE MESAFEYE DİKKAT ETMİYOR: Öğrencilerin çoğu zaman maske ve mesafe kurallarına dikkat etmedikleri belirtildi.

OKULLARDA HİJYEN VE MASKE DAĞITIMINDAKİ SIKINTILAR: Okullarda hijyen malzemelerinin ve maske dağıtımlarının merkezi düzeyde yapılmadığı bazı okullarda öğretmenlerden maddi destek talep edildiği ortaya çıktı. Hijyen malzemelerinin tedarikinin illere göre farklılıklar gösterdiği sonucuna varıldı.

EŞİTSİZLİK DERİNLEŞİYOR: Yüz yüze eğitim denemelerinin başarısızlıkla ve sonuçlandığını çocukların düzenli bir şekilde uzaktan eğitim de alamamasının da eşitsizlikleri derinleştirdiği tespiti yapıldı.

BİR AN ÖNCE ÖĞRENCİLERE KAVUŞMAK İSTİYORLAR: İktidarın bir an önce Eğitim ve Bilim Emekçilerinin, TTB'nin ve bağımsız bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulanarak bir an önce korkusuzca öğrencilerine kavuşmak istediklerini dile getirdiler.

