‘Eğitim sistemi, seçimi değil nesli kurtarmalı’

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “10 bin çocuğa nitelikli burs verip eğitimini üstleniyoruz. 10 bin çocuk, 1 milyonun, 1 milyon kişi de bir ülkenin kaderini değiştirir. Vatandaşlarımızın yardım ettikleri derneklerin, toplumun en büyük sorunu olan zihinsel bölünmüşlüğün koyu taraftarı olmaması lazım” dedi. Seçimlerin 4 yılda bir yapıldığını, nesillerin kurtarılması için ise en az 25 yıl gerektiğini kaydeden Pehlivanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

TEST VE TOST ARASINDA

“Maalesef siyaset, hep seçim kurtarmayı tercih ediyor. Devletten bir tahsis almadan, 42 okul açtık. Bugün üniversitede öğrenim görenlerle birlikte 38 bin öğrencimiz var. Okullar dışında halen 3 bin 700 nitelikli burs verdiğimiz öğrencimiz, 40 bin mezunumuz bulunuyor. İdarenin makul vatandaş yetiştirme hayalinden uzaklaşıp nesil kurtarmayı, seçim kurtarmaya tercih etmeli. 21. yüzyılda beyni aç olanın, karnı da aç oluyor. Test ve tost arasına sıkıştırılmış bir nesil yetiştiriyoruz.”