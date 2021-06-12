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‘Eğitim sistemi, seçimi değil nesli kurtarmalı’

Bugün Türk Eğitim Derneği (TED) olarak bildiğimiz Türk Maarif Cemiyeti, Millet Mektepleri Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim alanındaki öncü kuruluşlarından biri olarak 1928’de kuruldu. Kurucu başkanlığını 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yaptığı cemiyetin tüzüğünde, “Bu cemiyet siyaset yapmaz” maddesi var.

Saygı ÖZTÜRK
Güncellenme: 00:09, 12/06/2021
HaberlerEğitim
‘Eğitim sistemi, seçimi değil nesli kurtarmalı’

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “10 bin çocuğa nitelikli burs verip eğitimini üstleniyoruz. 10 bin çocuk, 1 milyonun, 1 milyon kişi de bir ülkenin kaderini değiştirir. Vatandaşlarımızın yardım ettikleri derneklerin, toplumun en büyük sorunu olan zihinsel bölünmüşlüğün koyu taraftarı olmaması lazım” dedi. Seçimlerin 4 yılda bir yapıldığını, nesillerin kurtarılması için ise en az 25 yıl gerektiğini kaydeden Pehlivanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

SİYASET SEÇİMİ KURTARMAYI HEDEFLİYOR
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yeni kitabı Eğitim'i yazarımız Saygı Öztürk'e anlattı. “Maalesef siyaset hep seçim kurtarmayı tercih ediyor” yorumunu yaptı.

TEST VE TOST ARASINDA

“Maalesef siyaset, hep seçim kurtarmayı tercih ediyor. Devletten bir tahsis almadan, 42 okul açtık. Bugün üniversitede öğrenim görenlerle birlikte 38 bin öğrencimiz var. Okullar dışında halen 3 bin 700 nitelikli burs verdiğimiz öğrencimiz, 40 bin mezunumuz bulunuyor. İdarenin makul vatandaş yetiştirme hayalinden uzaklaşıp nesil kurtarmayı, seçim kurtarmaya tercih etmeli. 21. yüzyılda beyni aç olanın, karnı da aç oluyor. Test ve tost arasına sıkıştırılmış bir nesil yetiştiriyoruz.”

 

Yayınlanma Tarihi:05:00,