EğitimSen: Önlenebilir her ölüm cinayettir

Eğitim-Sen Samsun Şubesi, Samsun Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Samsun Şubesi yayınladıkları ortak basın açıklamasıyla önemli uyarılarda bulundu.

Türkiye genelinde 2 Mart tarihinden itibaren toplu ve kontrolsüz bir normalleşmeye geçilmesinden bu yana Samsun'da vaka artışının hızla arttığı ve nüfusa oranla Türkiye’de birinci şehir haline geldiği vurgulanan açıklamada şu tespitlere yer verildi:

“GÜNLÜK 100 YENİ VAKA AMA ÖNLEM YOK”



Vakaların farklı mutasyonlardan oluştuğu ve Samsun'da günlük 1000 civarında yeni vaka tespit edildiği Tabipler Odası tarafından açıklanmıştır. Normal koşullarda salgının seyri bu boyutlara ulaştığı bir durumda yetkililerin ciddi önlemler alması beklenen bir durum iken Samsun yerelinde önlem alınmaması bizleri şaşırtmaya devam etmektedir.

“YÜZ YÜZE SINAVLARLA HIZLANDI”

Samsun Tabip Odası açıklamasında salgının seyrinin okulların açılması ve yüz yüze sınavlarla birlikte hızlı bir artış gösterdiği özellikle mutant virüsün çocuklarda ve gençler arasında da görüldüğü belirtilmiştir.

“OKULLAR TEDBİR ALINMADAN AÇILDI”

Sendikamızın 1 Mart süreciyle birlikte eğitim kurumlarında gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim emekçilerinin tamamının aşılanması yönündeki talepleri dikkate alınmamış, okullar gerekli önlemler alınmadan açılmıştır.

“EĞİTİM EMEKÇİLERİ AŞILANMADI”

Eğitim Sen olarak bugüne kadar yaptığımız bütün girişimler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na acil aşılama ile ilgili olarak yaptığımız başvurulara verilen cevaplar, eğitim emekçilerinin aşılanmasına yönelik ciddi bir adımın atılmadığını ve buna dair sağlıklı bir planlamanın da olmadığını ortaya çıkarmıştır.

“POZİTİF EĞİTİMCİ HABERLERİ YAĞMUR GİBİ”

Her okuldan Covid19'a yakalan eğitim emekçisi haberlerinin yağmur gibi sendikamıza bildirilmektedir. Buna rağmen biz eğitim emekçileri fedakarca görevimizi yapmaya devam etmekteyiz. Bu zor günlerde iktidar mensuplarının akıl ve bilimden uzak açıklamalarını duymaktan artık çok sıkıldık.

“BAKAN AŞI OLDU ÖĞRETMENLER BEKLİYOR”

Önceliğimiz her zaman sorumluluğunu aldığımız öğrencilerimizdir. Aynı davranışı kendisi de eğitimci olan Sayın Bakandan beklerdik. Milli Eğitim Bakanı kameralar önünde aşısını olmuş, ancak sorumlusu olduğu eğitim emekçilerinin aşı olması için gerekli adımları atmamıştır.

“VİCDANLARI VARSA…”

Bugün gelinen durumda yüz yüze eğitimlerini sürdüren tüm eğitim çalışanlarının acil olarak aşılanması aksi takdirde yaşanacak her türlü olumsuzluğun vicdani sorumluluğu yöneticilerindir. Eğer vicdanları varsa elbette… Bununla beraber yüz yüze sınavlara girdikleri için hastalıkla yüzleşen çocuklarımızın sorumluluğu da yöneticilerindir.

“ÇOCUKLARA TEST YAPILMIYOR”

Bu sebeple bir uyarı da çocuklara test yapmayan Sağlık Bakanlığına yapmak istiyoruz. Test yapmadığınız çocuklar teşhis konulmadığı için sınavlara ve okullarda derslere girmektedirler. Yüz yüze eğitim sürecindeki eğitimciler ve öğrenciler her gün düzenli teste tabi tutulmalıdır. Aksi halde önü alınamayan salgın artmaya, eğitimciler hayatlarını kaybetmeye devam edecektir.

“YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMESİ KAÇINILMAZ”

Yüz yüze eğitimin sürdüğü her okulda ciddi sayıda pozitif vakaların söz konusu olduğu, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerimizin hızla hastalandığını tespit ediyoruz. Hasta sayısındaki artış, zaten çok zor koşullarda görevlerini yapan sağlık çalışanlarımızın üzerindeki yükü kat be kat artırmaktadır. Bu yük “sağlık çalışanlarımıza minnettarız” söylemiyle azalmamaktadır. Sağlık çalışanlarımızın iş yükünün azalması için de yüz yüze eğitime ara verilmesi kaçınılmazdır.

“SINAVLAR İPTAL EDİLMELİ”

Neredeyse hiçbir tedbir almayan yetkililere durumun yönetilemez düzeyde olduğunu bir kere daha hatırlatıyoruz. Türkiye’de en çok vakanın görüldüğü Samsun’da yüz yüze eğitime ara verilmesi şu an yapılmakta olan sınavların iptal edilmesi için başta Samsun Valisi olmak üzere, halkın, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerimizin sağlığından sorumlu diğer tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz.

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