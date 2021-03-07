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Ekrem İmamoğlu’ndan MEB ve Bakan Ziya Selçuk’a yüz yüze sınav mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlerden çok mesaj aldığını belirterek "Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler" dedi.

Güncellenme: 18:30, 07/03/2021
HaberlerEğitim
Ekrem İmamoğlu’ndan MEB ve Bakan Ziya Selçuk’a yüz yüze sınav mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bakanlığın hesabını etiketleyerek paylaştığı mesajda gençlerin yüz yüze sınav kararından şikayetçi olduğunu belirtti.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Gençlerden çok mesaj alıyorum…

* Yüz yüze eğitim başlamamışken yüz yüze sınav dayatmasından şikayetçiler. Eğitimde eşitsizlikten ve salgından endişeliler.

* Gençler, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın bu kararı gözden geçirmesini talep ediyor.

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Yayınlanma Tarihi:18:29,