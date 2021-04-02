EKYS sınav sonuçları erişime açıldı: MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı…

Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adayların katıldığı EKYS için sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı. T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İşte MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı…

EKYS SONUÇLARI SORGULAMA

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olarak belirlendi.