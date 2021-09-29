Eski üniversite hastanesi öğrenciler için misafirhane olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eski Tıp Fakültesi Hastanesi’ni üniversite öğrencilerinin konaklayabileceği misafirhaneye dönüştürüyor. Öğrencilerin kalacak yer sorununa çözüm olarak dönüşümü başlatılan misafirhane, 3 ve 4’er kişilik odalardan oluşacak ve 120 yatak kapasitesine sahip olacak.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan eski Tıp Fakültesi Hastanesi'ni, üniversite öğrencilerinin kalabileceği donanımlı bir misafirhaneye çeviriyor.

Fen İşleri Dairesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 bin 172 metrekarelik alana sahip misafirhane, 120 yatak kapasitesine sahip olacak. Özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun 1'er kişilik 5 engelsiz odanın da olacağı misafirhanenin 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

“ÖZELLİKLE BU YURT KRİZİNDEN SONRA MERKEZDE DE YENİ BİR YURT YAPIMI DEVAM EDİYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir televizyon programında Mersin'de öğrencilerin kalacak yer sorununa çözüm üretmek için çalıştıklarını vurgulayarak, Gülnar'dan sonra merkezde de çalışmalar sürdürdüklerini ifade etmişti. Başkan Seçer, “Özellikle bu yurt krizinden sonra merkezde de yeni bir yurt yapımı devam ediyor bizde. 120 yataklı” açıklamasında bulunmuştu.

DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRATLE DEVAM EDİYOR

Merkezde bulunan ve eskiden Tıp Fakültesi Hastanesi olarak kullanılan binayı dönüştürmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, ilk olarak iç duvarları yıkarak, yeni pencere yerleri açtı.

Misafirhane planına göre yeni duvarlar örülen binaya elektrik boruları ve yangın borularını da döşeyen ekipler, ısı yalıtımı için gaz beton kullandı. Hijyenik olması için oda içleri pvc ile kaplanıp, koridor ve ıslak zeminlere de seramik döşenecek. Çalışmaların son aşamasında asansör ve klima sistemleri yapılacak.

SOSYAL ALANLARI İLE TAM KAPSAMLI BİR MİSAFİRHANE

Misafirhanenin zemin katında revir, güvenlik odası, bavul odası, misafir odası, çamaşır odası, çay ocağı, yönetim odası, 2 adet grup çalışma odası ve kütüphane olacak. Yatakhane katının her birinde 7 oda yer alacak.

Misafirhanede 25 adet 4 kişilik oda, 5 adet 3 kişilik oda, 5 adet 1'er kişilik engelsiz oda bulunacak. 4 kişilik odalar 32 metrekare, 3 kişilik odalar 25 metrekare, engelsiz odalar ise 13 metrekare olarak belirlendi. Teras katında ise 2 adet camekanlı kapalı oturma alanı ve 1 adet açık oturma alanı bulunacak.