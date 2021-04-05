Eskişehir Valiliği’nden yüz yüze eğitim kararı

Eskişehir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

* Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

* Bu kapsamda;

1. İlimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla ekli listede yer alan eğitim kurumlarının ve tüm özel öğretim kurumlarının (Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları hariç) 8 ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine,

2. İlimizde bulunan park, bahçe, tematik park, mesire alanları vb. yoğunluk oluşturan alanlara girişlerin kısıtlanmasına,

3. 12.03.2021 tarihli ve 11 nolu kararımızın 3. maddesinde yer alan “Ayrıca, Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına,” hükmü gereğince izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesine,

4. Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara;

* Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası, iş yeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün; dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına,

* Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.