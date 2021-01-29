Fatura müdürlere kesilecek!

MEB elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarına gecikme faizi işleyen okulların müdürlerine soruşturma açacak. Müdürler, “Faturalar, ödenekler geç geliyor. Okula, icra bile gelir” dedi.

TASARRUF TALİMATI

Okulların su, elektrik, doğalgaz ve internet gibi faturalarıyla ilgili 81 il müdürü ve 62 bin okul müdürü uyarıldı. Okullardan, tasarruf ve kaynakları etkin kullanmaları istendi. Bakanlık, faturaların son ödeme tarihinden 7 gün önce MEBSİS'e işlenmesini istedi. Geciken faturalardan okul, ilçe ve il müdürlerini sorumlu tutacağını ve idari soruşturma açılacağını da bildirdi.

Okullara icra gelir

– Ankara'da Okul Müdürü E.T: “Fatura son ödeme tarihinden sonra geliyor. Ödenek talebi gecikince, ödenekler de gecikiyor. Şirketler, borca faiz işletiyor. Bu gidişle, okullara icra da gelir. Müdürlerinin suçu yok.”

Faturalar geç geliyor

-İstanbul'da Okul Müdürü B. A:

“Gelen faturayı sisteme girip, ödenek istiyoruz. Ödenek gelince, yatırıyoruz. Makbuzu da sisteme ekliyoruz. İnternet faturası hep geç geliyor. Şirketler de uyarılsın.”