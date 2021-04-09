Futbolcuya aşı var öğretmenlere yok!

Futbolcuların, aşıda öğretmenlerden daha öne alınması tepkilere yol açtı. 24 Şubat'tan 9 Nisan'a kadar 18 öğretmen coronadan hayatını kaybetti. Eğitim İş Sendikası, eğitimcilerin aşı olmadan yüz yüze eğitimi açan MEB'e ateş püskürdü. Futbolculara öncelikle aşı hakkı verilmesini ise sert eleştirdi. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bunu asla kabul etmiyoruz. Her bir öğretmenimiz, bir futbolcumuzdan çok daha kıymetli” dedi.

Başkan eleştirisini şöyle sürdürdü: “Öğretmenini, milyon dolarlar alan bir futbolcudan çok daha az değerli gören bir anlayış tarafından yönetilmek istemiyoruz. Statta 90 dakika top koşturan 22 futbolcuya virüs bulaşma riski 40 metrekarelik sınıfta ders yapan 40 kişiden daha yüksek olamaz. Tek öğretmenin daha hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Bakan Selçuk'un aşı olma şovu, hayatlara mal oldu.”

Eğitim İş Sendikası, Bakan Ziya Selçuk'u, yaşanan öğretmen ölümlerinden sorumlu tuttu. Yıldırım, “18 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen ve 300 bin eğitim çalışanı adına Bakan Selçuk'u istifaya davet ediyoruz. Yüz yüze eğitim hızla kapatılmalı” dedi.