Galatasaray camiasından YÖK’ün kararına itiraz

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eğitim dili Fransızca olan Galatasaray Üniversitesi’ndeki (GSÜ) Fransız eğitimcilere B2 veya üzeri Türkçe dil yeterliliğine sahip olma zorunluluğunu getirmişti. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Fransız eğitimcilere Türkçe dil zorunluluğu getirilmesine tepki göstererek, sosyal medya paylaşımlarında, çalışma izinleri etkilenen, “yasa dışı bulunma” konumuna itilen hocalarının yanında olduklarını ifade etmişlerdi.

21 DERNEK, BİRLİK VE VAKIFTAN ORTAK AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaraylılar Derneği, Galatasaraylılar Birliği, Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı, Galatasaray Eğitim Vakfı ve Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin de aralarında bulunduğu Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nda yer alan toplam 21 dernek, birlik ve vakfın imzasıyla ortak bir açıklama yayımlandı.

“GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BU KARARDAN DİĞER KURUMLARDAN DAHA ÇOK ETKİLENMKETEDİR”

Açıklamada şöyle denildi:

“Fransa ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin 24 Ağustos 2020 tarihinde imzaladıkları anlaşma ile Fransız ilkokullarında, Türk kökenli öğrencilerden arzu edenlerin seçmeli yabancı dil eğitimleri kapsamında; Türkçe dili öğretmenlerine B2 seviyesinde Fransızca bilme zorunluluğu getirilmiştir.

Benzeri bir anlaşma olmamasına rağmen; 2020-2021 öğretim yılı başlarında Yükseköğretim Kurumu, ülkemizdeki üniversitelerde öğretim faaliyeti içinde bulunan Fransız öğretim görevlilerine B2 seviyesinde Türkçe bilme zorunluluğu getirmiştir. Bu karar, Galatasaray Üniversitesi'ne özgü bir karar olmamakla birlikte Galatasaray Üniversitesi Türkiye'de en fazla Fransız akademisyen çalıştıran kurum olması nedeniyle diğer tüm kurumlara nazaran daha çok etkilenmektedir.”

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ, SORUNUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ DİLİYORUZ”

Bu kararın, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu karar ve uygulama iki ülke hükümetleri arasında imzalanan 17 Haziran 1952 tarihli Kültür Anlaşması, 29 Ekim 1968 tarihli Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması ve nihayet 14 Nisan 1992 tarihli Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu'na ilişkin Anlaşmaya aykırılık teşkil etmekte, işbu uluslararası anlaşmalarda yer alan Türkiye ve Fransa arasındaki işbirliğini güçlendirme amacına hizmet etmemektedir.

Galatasaray ailesi olarak, biz, üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu beyan eder, bu sorunun bir an evvel çözümlenmesini dileriz” ifadeleri yer aldı.