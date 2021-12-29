‘Geçinemiyoruz’ diyen öğretmenler iş bıraktı

“Artık Geçinemiyoruz” diyerek bir günlük okullarda derse girmeyen Eğitim-İş’e bağlı öğretmenler meydanlardan ses yükselterek hükümete seslendi. Eğitim-İş sendikasına bağlı öğretmenler birçok ilde ‘Maşımıza Yüzde 100 Zam İstiyoruz’ yazılı pankart ile yaptıkları eylemde hükümete taleplerini iletti.

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İlker KILIÇASLAN Selami AYDIN Kemal ATLAN

Toplumun her alanında hissedilen ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı sebebiyle ‘Artık Geçinemiyoruz' diyen öğretmenler bir günlük iş bırakarak okullarda derse girmedi.

Manisa'da bir gün boyunca derse girmeyerek iş bırakan Birleşik Kamu-İş'e bağlı Eğitim-İş Manisa Şubesi’ne üye öğretmenler, meydanlara çıkarak eylem yaptı.

Manisa Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda ‘Maşımıza Yüzde 100 Zam İstiyoruz' yazılı pankart ile eylem yapan öğretmenler hükümete seslendi.

“DÜNYA SEFALET ENDEKSİNDE 21.'NCİ SIRADAYIZ”

Eylemde konuşma yapan Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Zeki Dirlikli, AKP iktidarının ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıktığını, Türkiye'de gelir adaletsizliğinin had saflara çıktığını belirterek, kamu emekçilerinin sefalete mahkum edildiğini dile getirdi.

Birleşik Kamu-İş'in Aralık ayı araştırmasına göre Türkiye'de yoksulluk sınırının 13 bin 598 TL, açlık sınırının ise 4 bin 652 TL olduğunu belirten Dirlikli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zengini daha zengin, emekçileri ise daha yoksul hale getiren bu eziyetten, eğitim emekçileri de payını en ağır biçimde almıştır. Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına reva görülen 2 yıllık zamlar yıl bitmeden erimiş, enflasyon ve artan vergi dilimi ile kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir.

Eğitim emekçileri, daha ayın başında ayın sonunu kara kara düşünür hale gelmiştir. Büyük önder Atatürk'ün eğitimi, kalkınmayı, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi birbirinden ayırmadan var ettiği Türkiye, daha gencecik bir Cumhuriyet iken bile Avrupa ülkelerine parmak ısırtırken, şimdi tepetaklak haldeki ekonomisiyle, Dünya Sefalet Endeksi'nde 156 ülke içinde 21. sırada yer almıştır. Bir günlük iş bırakarak, bizi sefalete sürükleyen iktidara uyarı niteliğinde bir ders vermek istedik.”

“ÖĞRETMENLİĞE PRANGA VURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Açıklamasında öğretmenlerin ekonomik krizin yanında, keyfi disiplin uygulamaları, mobing, siyasi kadrolaşma gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Dirlikli konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunlar yetmemiş gibi iş güvencemizi ortadan kaldıracak, öğretmenler odasını bir kez daha bölecek olduğu halde bize müjde gibi sunulmaya çalışan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile karşı karşıyayız.

Bu böyle gitmez, gidemez. Bizim halimizi görmezden gelenlere, isyanımıza kulağını kapatanlara karşı üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bugün dünyada Başöğretmen unvanı taşıyan bir liderin kurduğu tek ülke olan Cumhuriyetimizde, öğretmenlere ve öğretmenliğe pranga vurulmasına asla izin vermeyeceğiz.”

ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİNİ SIRALADI

Eğitim-İş Şube Başkanı Dirlikli açıklamasının son kısmında, öğretmenlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunabilmesi için sendikanın taleplerini dile getirerek şöyle konuştu:

“İnsanca yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşlarına yüzde 100 zam istiyoruz.

Sistematik ve hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri için kadrolu, güvenceli çalışma ve insanca çalışma şartları istiyoruz.

Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği yeni nesiller için laik, bilimsel, adil ve kamusal bir eğitim istiyoruz.”





ZAM, KRİZ, YOKSULLUK

Eğitim İş Eskişehir İl Örgütü tarafından AKP iktidarının ekonomik krizin yükünü tamamen emekçilerin sırtına yıkan, gelir adaletsizliğini derinleştiren ve yoksullaşmayı artıran politikalar yürütmeye devam ettiklerini söyleyerek, bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Eğitim İş üyesi öğretmenler, ‘Zam, kriz, yoksulluk’, ‘Tükeniyoruz’, ‘Yandaşa değil, emekçiye bütçe’, ‘Mustafa Kemal'in öğretmenleriyiz’ sloganları attı. Ağustos 2021'de yandaş sendikayla imzalanan sözde toplu sözleşme ile kamu emekçilerinin ve emeklilerin geleceğine el konulduğunu, adeta sefalete mahkum edildiğini ifade eden Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, hükümetin oluşturduğu bütçe ve cari açığın bedelinin milyonlarca emekçiye KDV ve ÖTV olarak döndüğünü ve çarşıda pazarda kendini gösterdiğini söyledi.

SİYASİ İKTİDARI ÖNLEMLER ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

2022 bütçesinden; memura, dar gelirliye, esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye; vergi, zam, açlık ve yoksulluk çıktığını belirten Yurtman,

“Türk Lirası hızla değer kaybederken kurdaki dalgalanmalar biz emekçilerin belini iyice bükmüştür. Bu karanlık ekonomik tablo karşısında, aylardır meydanlarda çağrıda bulunuyoruz. ‘Zam, Kriz, Yoksulluk, Tükeniyoruz!’ diyerek peş peşe yapılan zamları, yaşadığımız ekonomik kriz ve derin yoksulluğu haykırıp, siyasi iktidarı önlemler almaya çağırıyoruz.

Ancak tüm bu çağrılarımıza ve taleplerimize yanıt verilmediği gibi her gün biraz daha yoksullaşıyoruz, emeğimiz ucuzluyor. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam daha da imkansız hale gelmişken, AKP iktidarı sadece yandaşların özgür ve refah içinde olduğu bir ülke yaratmıştır” şeklinde konuştu.

TABLO AĞIRLAŞIYOR

Ülkedeki işsizlik oranının tavan yaptığını ve işsiz sayısının 7 milyon 870 bin kişiye ulaştığını sözlerine ekleyen Yurtman şöyle konuştu:

“Büyük önder Atatürk'ün eğitimi, kalkınmayı, sosyal ve ekonomik ilerlemeyi birbirinden ayırmadan var ettiği Türkiye, daha gencecik bir Cumhuriyet iken bile Avrupa ülkelerine parmak ısırtırken, şimdi tepetaklak haldeki ekonomisiyle, Dünya Sefalet Endeksi'nde 156 ülke içinde 21. sırada yer almıştır.

İktidarın asgari ücrete yaptığı zam da boş çıkmıştır. Marketlerdeki fiyatlar, yeni vergi zamlarıyla birlikte asgari ücretin zamlı hali bile geçen sene aynı ayda sahip olduğu alım gücünden çok aşağıda kalmış, zam şimdiden erimiştir. Bu erimeyi çeyrek altınla, dolarla anlatma safhasını çoktan geçtik.

Geçen yıl maaşıyla 7000 yumurta alabilen asgari ücretli şimdi ancak 3.700 yumurta alabilmektedir. Zengini daha zengin, emekçileri ise daha yoksul hale getiren bu eziyetten, eğitim emekçileri de payını en ağır biçimde almıştır.

Sözde toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına reva görülen 2 yıllık zamlar yıl bitmeden erimiş, enflasyon ve artan vergi dilimi ile kamu emekçisinin alım gücü yerle bir edilmiştir. Eğitim emekçileri, daha ayın başında ayın sonunu kara kara düşünür hale gelmiştir. Üstelik bu tablo daha da ağırlaşıyor.”

YÜZDE 100 ZAM İSTEDİLER

Eğitim İş üyesi öğretmenler Denizli'de de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Kent genelinde 300 eğitim kurumunda görevli yaklaşık 2 bin 300 öğretmenin iş bıraktığı öğrenildi. Sendika üyelerinin bir kısmı Delikliçınar Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan meydanda yaptığı konuşmada öğretmen maaşlarına yüzde 100 zam istediklerini belirtti.

Aydoğan, “Kablo daha da ağırlaşıyor. TÜİK ezbere bildiğimiz yalanları söylüyor. Açlık sınırı 4 bin 652 liraya yükseldi. Tüketilmesi zorunlu gıdalara yüzde 100 zam geldi. İnsana yaşamak için tüm eğitim emekçilerinin maaşına yüzde 100 zam istiyoruz” diye konuştu.

“MESLEK ONURUMUZ SALDIRI ALTINDA”

Aydoğan, öğretmenlerin sistematik saldırılar altında olduğunu ifade ederek, “Hadsiz saldırılar altındaki meslek onurumuza tekrar kavuşmak istiyoruz. Tüm eğitim emekçileri için adaletli çalışma şartları istiyoruz. Eğitim çalışanlarının görev tanımlarının yapılmasını, angarya çalışmaya son verilmesini istiyoruz” dedi.

Öğretmenler daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekerek eylemlerini sürdürdü.