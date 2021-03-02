Hangi illerde okullar açılacak? MEB açıkladı

Velilerin ve öğrencilerin uzun süredir beklediği okullarda yüz yüze eğitim kararları belli oldu. Belirlenen illerde eğitim bugün itibariyle okullarda başlayacak. Kabine toplantısı ile düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller belirlendi. Buna göre il il açılacak okullar açıklandı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu iller şu şekilde;

* Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

* Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars