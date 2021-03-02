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Hangi illerde okullar açılacak? MEB açıkladı

2020-2021 eğitim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci bugün okula dönecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde okullar açılacak. İşte MEB tarafından yapılan açıklama ve okulların açılacağı iller...

Güncellenme: 08:20, 02/03/2021
HaberlerEğitim
Hangi illerde okullar açılacak? MEB açıkladı

Velilerin ve öğrencilerin uzun süredir beklediği okullarda yüz yüze eğitim kararları belli oldu. Belirlenen illerde eğitim bugün itibariyle okullarda başlayacak. Kabine toplantısı ile düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller belirlendi. Buna göre il il açılacak okullar açıklandı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirileceği duyuruldu.

Bu iller şu şekilde;

* Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

* Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

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