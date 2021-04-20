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Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 7. sınıf öğrencisi üç arkadaş, hayvancılık yapan ailelerine destek olmak için çobanlık yapıyor. Genç çobanlar, işlerini yaparken, eğitimlerini de aksatmıyor. Cep telefonlarından EBA'ya bağlanan Eren, Mert ve Emin, canlı derslere katıldıklarını, doğada sessiz ortamda bulundukları için de daha iyi anladıklarını söylüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:05, 20/04/2021
HaberlerEğitim
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi’nde yaşayan ve Selahattin Eyyubi Ortaokulu’na giden 7’nci sınıf öğrencileri Eren Keklik, Mert Aslan ile Emin Ceylan, yüz yüze eğitim olmaması nedeniyle hayvancılık yapan ailelerine destek olmaya çalışıyor.

Her gün sabah saatlerinde koyunlarını alarak, mahalleye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Madavank Tepesi’ne gelen 3 arkadaş, hayvanları otlarken, cep telefonlarıyla da EBA’ya bağlanıp, derslerini takip etmeye çalışıyor.

Doğada sessiz ortamın kendilerine büyük katı sağladığını ve anlatılan dersleri daha iyi anladıklarını belirten öğrencilerden Mert Aslan, “Günün büyük bölümünü merada geçiriyoruz. Hem koyunlarımızı otlatıyoruz hem de derslerimizi takip ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yaptığımız işten de keyif alıyoruz” dedi. (DHA)