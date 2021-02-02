Hocalardan Boğaziçili öğrencilere destek

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestoları devam ediyor. Rektörlük binasına sırtlarını dönerek protestolarını bugün de sürdüren akademisyenler, dün gece gözaltına alınan 159 Boğaziçili öğrenciye destek oldu.

“AŞAĞI BAKMIYORUZ, KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Akademisyenler, ellerinde “159” yazılı kartonlar tuttu, “Aşağı bakmıyoruz, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” yazılı pankart açtı.

Akademisyenler de ellerinde “159” yazan dövizlerle rektörlüğe yürüdü, “Melih Bulu istifa” sloganları attı.