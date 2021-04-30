İBB, LGS ve YKS deneme sınavı yapacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisi ve Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Mersin, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir belediye başkanlarının kararıyla hayata geçirilen proje ile 10 büyükşehirde online LGS-YKS sınavı düzenlenecek.

15 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ VAR

Sınava girmek isteyen öğrenciler, 28 Nisan – 14 Mayıs tarihleri arasında, https://forms.ibb.gov.tr/egitim-mudurlugu-online-exam-basvuru/ adresi üzerinden kayıt olabilecekler. Kayıt olma işlemini başarı ile tamamlayan öğrencilere, sınav giriş bağlantısı ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri e-posta ve sms aracılığı ile sınavdan 1 gün önce iletilecek.

SINAV TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) iki günde yapılacak. 120 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Testi 16 Mayıs Pazar, 120'şer sorunun yer aldığı sayısal, eşit ağırlık ve sözel kategorilerinin yer aldığı Alan Yeterlilik Testi 17 Mayıs Pazartesi yapılacak. Sözel 50, Sayısal 40 sorunu yer alacağı Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler de 18 Mayıs'ta sınav heyecanı yaşayacak.

SONUÇLAR 3 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 20 Mayıs Perşembe günü öğrencilere e-mail ve SMS üzerinden detaylı bir rapor halinde bildirilecek. Öğrenciler il ve Türkiye geneli sıralamalarını görebilecek ve aynı zamanda sınavda çıkan tüm soruların video çözümlerine ulaşabilecek. Değerlendirme işlemleri MEB ve ÖSYM standartlarında 500 puan üzerinden hesaplanarak yapılacak. YKS puanlamasında Ortaöğretim Başarı Puanı dikkate alınmayacak.