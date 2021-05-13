İBB’nin deneme sınavı için son gün 14 Mayıs

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önerisi ve Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Mersin, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları'nın kararıyla hayata geçirilen proje ile 10 büyükşehirde online LGS-YKS sınavı düzenlenecek.

15 GÜNLÜK BAŞVURU SÜRESİ YARIN DOLUYOR

Sınava girmek isteyen öğrenciler, 28 Nisan – 14 Mayıs tarihleri arasında, “https://forms.ibb.gov.tr/egitim-mudurlugu-online-exam-basvuru/” adresi üzerinden kayıt olabilecekler. Kayıt olma işlemini başarı ile tamamlayan öğrencilere, sınav giriş bağlantısı ile kullanıcı adı ve şifre bilgileri e-posta ve sms aracılığı ile sınavdan 1 gün önce iletilecek.

SINAV TAKVİMİ

120 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Testi 16 Mayıs Pazar, 120'şer sorunun yer aldığı sayısal, eşit ağırlık ve sözel kategorilerinde yapılacak Alan Yeterlilik Testi ise 17 Mayıs Pazartesi yapılacak. Sözel 50, sayısal 40 sorunu yer alacağı LGS'ye (Liselere Geçiş Sınavı) girecek öğrenciler de 18 Mayıs'ta sınav heyecanı yaşayacak.

SONUÇLAR 3 GÜN SONRA

Sınav sonuçları, 2O Mayıs Perşembe günü öğrencilere e-mail ve sms üzerinden ilgili bağlantı paylaşılarak detaylı bir rapor halinde bildirilecek. Öğrenciler il ve Türkiye geneli sıralamalarını görebilecek ve aynı zamanda sınavda çıkan tüm soruların video çözümlerine ulaşabilecek. Değerlendirme işlemleri MEB ve ÖSYM standartlarında 500 puan üzerinden hesaplanarak yapılacak. YKS puanlamasında Ortaöğretim Başarı Puanı dikkate alınmayacak.