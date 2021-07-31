İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? İl dışı öğretmen atama ihtiyaç listesi

İl dışına atama isteyen öğretmenler için başvurular 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. İl dışı atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. İl dışı atama ihtiyaç listesinde yer alan iller doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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Farklı bir ilde görev yapmak isteyen öğretmenler için il dışı atama başvurusu 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında alınacak. İl dışı atama ve tayinler ihtiyaç listesi içerisinde yer alan bilgilere göre yapılacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 4 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

– Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

-Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

– İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.