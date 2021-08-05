İl dışı atama sonuçları açıklandı! MEB il dışı atama sorgulama sayfası…

İl dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, belirlenen iller arasında yer değiştirme için başvurusunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. İl dışı atama sonuçları mebbis.meb.gov.tr sayfasında sorgulamaya açıldı.

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Binlerce öğretmen, il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak öğrenmek istiyordu. il dışı atama ve tayin sonuçları MEB tarafından http://personel.meb.gov.tr internet sitesinden yayımlandı.

MEBBİS İL DIŞI TAYİN SORGULAMA EKRANI

İL DIŞI TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

* Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

* Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.