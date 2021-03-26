İlçedeki 124 okulun 102’sinde yüz yüze eğitime ara verildi

Milas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu bugün Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke başkanlığında toplanarak, ilçede her geçen gün artan corona virüsü vakaları ve eğitim ile ilgili konuları ele aldı.

Kurul, ilçede bulunan 124 okulun 102'si için yüz yüze eğitime ara verme kararı aldı. Belirlenen okullarda 12 Nisan tarihine kadar eğitim uzaktan verilecek.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 3/6 sayılı kurul kararı ile 26 Mart 2021 tarihinden itibaren ilçemizde 124 okuldan merkezde bulunanların tamamı, taşıma merkezli okullarımızın tamamı ve birleştirilmiş sınıfların 1'i olmak üzere toplamda 102 okulumuz salgın nedeniyle vakaların artmasına bağlı olarak 12.04.2021 tarihine kadar 14 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verip uzaktan eğitim şeklinde, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında ise 27/03/2021 tarihinden itibaren 12/04/2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınmıştır.

* Tüm dünyayı ve ülkemizi tesiri altına alan Kovid-19 salgını devam etmektedir. Salgınla mücadelede hepimize görev düşüyor. Sağlığımız için hepimiz için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz. İHA

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