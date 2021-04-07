İlde vaka sayıları arttı, uzaktan eğitime geçildi

Corona risk haritasında yüksek riskli iller gurubuna giren Manisa'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu eğitim ve öğretimde yeni karar aldı.

Manisa'daki okullarda öğretmen ve öğrencilerde vaka sayısının artmasının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimden tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı verdi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Manisa Valiliği tarafından yayınlanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında şu ifadelere yer verildi:

* Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ise yeni bir karar alınıncaya kadar risk grubu Yüksek Risk Grubu olarak belirlenen ilimizde; gelinen aşamada tüm ülkede ve ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde Covid-19 Salgınının seyri, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler çerçevesinde değerlendirmeler yapılmış olup ,eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Bu bağlamda, 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilimiz genelinde;

1-Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

2-Birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy vb. seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

3- İlkokullarda eğitimin seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,

4- Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

5-Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam etmesine,

6-Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

7-12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam etmesine,

8-Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesine,

9-Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilmesine,

10-Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak devam ettirilmesine, karar verilmiştir.

EĞİTİM-SEN OKULLARDAKİ ÜRKÜTÜCÜ TABLOYU AÇIKLAMIŞTI

Eğitim-Sen Manisa Şubesi geçtiğimiz gün Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında okullarda Covid-19'un ürkütücü tablosunu gözler önüne sermişti.

Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener açıklamasında, okullarda Covid-19 vaka sayılarının arttığını ifade ederek, Manisa'da 200'en fazla öğretmenin ve 700'den fazla öğrencinin Covid-19 sebebiyle karantinaya alındığını ifade etmişti.