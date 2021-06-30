İlkokul birinci sınıfta üniversiteyi planlayın

ÖZEL BİR AYRICALIK

IB Diploma Programı uygulayan bir okula kayıt yaptırmak, mezun olurken MEB diploması yanında IB Diploması alması için yeterli olmaz. Türkiye'de halen 45 okulda ilk yılları kapsayan Primary Years Programı, 12 okulda orta yılları kapsayan Middle Years Programı ve 58 okulda IB Diploma Programı olmak üzere 115 okulda IB eğitimi var.

BURSLU OKUMA ŞANSI

Öğrenciler, kişisel, sosyal ve akademik olarak gelişirken aynı zamanda yurt dışındaki üniversitelerin istediği kriterlere uygun olarak yüksek öğretime hazırlanıyor. IB programı 158'den fazla ülke ve 5 bin 300 okulda İngilizce, Fransızca ve İspanyolca 3 dilde uygulanıyor. Dünyadaki en iyi üniversiteler ve Türkiye'de vakıf üniversiteleri IB Diploması olan öğrencilere burs veriyor.

IB NEDİR?

Uluslararası Bakalorya Örgütü, 1967'de İsviçre'de kurulan ve halen Cenevre, İngiltere, Hollanda, Washington ve Singapur'da 5 merkezi olan kâr amacı gütmeyen bir eğitim vakfıdır. Uluslararası geçerli bir eğitim ve diploma programıdır.

HERKES IB DİPLOMASI ALIR MI?

IB Diploması için eğitim erken yaşlarda başlasa da lisede son iki yıl diploma için özel bir eğitim verilir. İleri seviyede 3 ders için 240 saat ve 3 ders için de 150 saat ders zorunludur. IB Diploması için ayrıca lisede sınava girilip, bitirme ödevi yapılır. 24 ile 42 arasında IB notu alamayanlar bu diplomayı da alamaz. IB eğitimi veren özel okula kayıt yaptırmak, tek başına yeterli olmaz.

DÜNYADA GEÇERLİ Mİ?

Ortaöğretimde dünyanın tanıdığı bir müfredatla alınan IB eğitimi, uluslararası geçerli bir diploma sahibi olunmasını sağlar. Amerika, İngiltere ve AB ülkelerinde geçerlidir. Türkiye'de üniversite sınavına hiç girmeden bu ülkelerde üniversite okuyabilirsiniz.

LİSE SIRALARINDA OKURKEN ÜNİVERSİTEDE SINIF ATLAYIN

Öğrencilerin, altıgen modeliyle eğitim aldığı IB eğitiminde deneysel bilim, sanat, matematik, birey ve toplum dersleri verilir. Öğrenci kendi dil ve kültürüyle aldığı temelle uluslararası bakış açısı kazanır. İleri düzeyde İngilizce öğretilip, öğrencinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişimiyle ilgili bir çok program uygulanır. Öğrenciye ders seçiminde esneklik sağlanıp, konular derinlemesine incelenir. IB diploma notu yüksek olan öğrenciler, üniversitede okurken lisedeki kredi notlarını düşerek, üniversiteyi erken bitirebilir.