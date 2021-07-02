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İşte Türkiye’nin merak ettiği 500 puanlı şampiyonlar

Matematik sorularının zorluğu ile gündeme oturan 2021 LGS’de yarışan 1 milyon 38 bin 492 öğrenci içinden 36 ilden 97 öğrenci 500 tam tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Sultan UÇAR
Güncellenme: 01:20, 02/07/2021
HaberlerEğitim
İşte Türkiye’nin merak ettiği 500 puanlı şampiyonlar

Bahçeşehir Koleji, sınavda 12 şampiyon çıkardı. Genel Müdür Özlem Dağ, yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital eğitim platformu Metodbox'un bu başarıda çok etkili olduğunu söyledi.

LGS şampiyonları ise başarı sırlarını şöyle anlattı:

“SALGINI AVANTAJA ÇEVİRDİM”

Yusuf Küpeli: “Denemelerde sadece bir kez tam puan almıştım. 500 puan beklemiyordum. Salgını avantaja çevirip, yolda kaybedilecek zamanı evde ders çalışarak geçirdim. Mühendis olacağım.”

Yusuf Küpeli.

“ÇOCUK CERRAHI OLACAĞIM”

Bengisu Yener: “Okulun denemelerinde hiç 500 tam puan almamıştım. Sınava, eksiksiz hazırlanıp, hedefime ulaştım. İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyup, ileride çocuk cerrahı olmak istiyorum.”

Bengisu Yener.

“FEN LİSESİNDE OKUYACAĞIM”

Buse Ceylin Ayyıldız: “Salgın zorlasa da pes etmedim. Sınavdan çıktığımda mutluydum. Çünkü, soruları anlayarak cevapladım. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyacağım.”

Buse Ceylin Ayyıldız.

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Yayınlanma Tarihi:05:30,