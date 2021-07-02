İşte Türkiye’nin merak ettiği 500 puanlı şampiyonlar

Bahçeşehir Koleji, sınavda 12 şampiyon çıkardı. Genel Müdür Özlem Dağ, yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital eğitim platformu Metodbox'un bu başarıda çok etkili olduğunu söyledi.

LGS şampiyonları ise başarı sırlarını şöyle anlattı:

“SALGINI AVANTAJA ÇEVİRDİM”

Yusuf Küpeli: “Denemelerde sadece bir kez tam puan almıştım. 500 puan beklemiyordum. Salgını avantaja çevirip, yolda kaybedilecek zamanı evde ders çalışarak geçirdim. Mühendis olacağım.”

“ÇOCUK CERRAHI OLACAĞIM”

Bengisu Yener: “Okulun denemelerinde hiç 500 tam puan almamıştım. Sınava, eksiksiz hazırlanıp, hedefime ulaştım. İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyup, ileride çocuk cerrahı olmak istiyorum.”

“FEN LİSESİNDE OKUYACAĞIM”

Buse Ceylin Ayyıldız: “Salgın zorlasa da pes etmedim. Sınavdan çıktığımda mutluydum. Çünkü, soruları anlayarak cevapladım. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyacağım.”