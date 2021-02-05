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Kardelenler tabuları yıktı

“Okula giden kızlar, kötü yola düşer” tabusundan sonra, kızlar şimdi de “Kızdan futbolcu mu olur? Kayakçı mı olur?” tabularını yıktı. Milli sporcu olup, Türkiye'yi ödüle boğdular. Kardelenler, Hakkari’de kız kayak takımı ve Van’da kız futbol takımı kurdu.

Sultan UÇAR
Güncellenme: 03:58, 05/02/2021
Haberler Eğitim
Kardelenler tabuları yıktı

Atatürkçü, laik, demokrat ve çağdaş nesiller yetiştirmek amacıyla Prof. Dr. Aysel Ekşi tarafından 21 Şubat 1989'da kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) önyargıları yıktı.

128 BİN ÇOCUĞA BURS

Merhum başkanlarından Prof. Dr. Türkan Saylan'ın başlattığı Kardelenler Projesi yine çiçek açtı.

Eğitimde 32 yıllık mücadeleyi ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel şöyle anlattı: “Cumhuriyet kazanımlarını korumak için 32 yıldır mücadele ediyoruz. Hayırsever ve gönüllülerin çabasıyla, 128 bin 347 kız-erkek çocuğu lise ve üniversitede burslu okuttuk. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kız çocuklarının aileleri köy köy dolaşılıp, ikna edildi. Buzları kıran kardelen çiçeği kışları açar. ÇYDD'nin kardelenleri de önce toplumdaki, ‘Kızlar Okumaz' tabusunu yıktı. Onlardan biri Hakkari'nin ilk milli kadın kayakçısı olan Rojbin Ören…

KARDELENLER AÇTI

Türkiye'yi 55 ülkede 102 defa temsil eden Rojbin Ören, öğretmende oldu. Yüksekova'da Kuzey Disiplini Kız Kayak Takımı'nda 9-13 yaşında 120 kız çocuğunu çalıştırıyor. Van temsilcimiz öğretmen Ali İhsan Özmen'in çabasıyla da orada, Mor Menekşeler adlı kız futbol takımı kuruldu.”

Oyuncu Zeliş Kıvanç (13):

Hayallerine kavuşuyor

“Babamla, çok küçükken maç izlerdim. Futbolcu olmak istiyordum ama maçlarda hep erkekler oynuyordu. ‘Kızlar demek ki, futbolcu olmuyor' diye düşünürdüm. Sonra, Mor Menekşeler'i duydum. Servis paramız yok. Evden, antrenman sahasına babamla her gün 7 kilometre hayallerimize yürüyoruz. Galatasaray’da oynamayı çok istiyorum.”

Kayakçı Şilan Yılmaz (14):

Tarladan kayak pistine

“Yüksekova'daki Akalın Köyü'nde annem, babam, amcam ve 8 kardeşimle yaşıyorum. Kayak yapmayı istesem de, kimseye söyleyemiyorum. Çünkü, okul masrafları için bile tarlada salep topluyorum. Hayallerimde, kayardım. 3 yıl önce Kuzey Disiplini Kayak Takımı'na girdim. Rojbin öğretmenim elimi tuttu. Türkiye ikincisi, üçüncüsü, bölge birincisi oldum. ”

Kaleci Deniz Menekliboğa (17):

‘Kızdan futbolcu olmaz' diye bize çok güldüler

“Van Spor Lisesi öğrencisiyim. Futbolcu olmak istiyordum. ‘Kızdan futbolcu olmaz' diyerek, bize çok güldüler. Ali İhsan Özmen hocam bize inandı. Kaleciyim. Hiç gol yemedik. Van'da her yıl şampiyonuz. Güneydoğu Anadolu birinciliği ve Türkiye ikinciliği gibi 12 ödül kazandık. Hayalim, milli takımda oynamak…”

Yüksekova'nın gururu

“Hakkari Yüksekova Gazi Ortaokulu öğrencisiyim. 5 kardeşim ve annemle yaşıyorum. Kayak yapmayı istiyordum. Milli Kayakçı Rojbin Ören öğretmenim destek oldu. Yüksekova'da il birincisi ve Erzurum’da Türkiye elemelerinde ikincilik madalyası aldım. Asla vazgeçmeyeceğim. Ben de Türkiye şampiyonu kayakçılar yetiştireceğim.”

Ayşe Yüksel

ÇYDD'NiN 32 YILDA KAZANDIRDIKLARI

128 bin 347 öğrenciye burs

3 bin 600 kitaplık

31 kütüphane

5 milyon kitap

28 etkinlik alanı

66 kodlama merkezi

6 anaokulu 769 ana sınıfı

24 ilkokul 32 köy okulu 36 yurt 2 lise

Yayınlanma Tarihi:05:30,