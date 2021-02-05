Kardelenler tabuları yıktı

Atatürkçü, laik, demokrat ve çağdaş nesiller yetiştirmek amacıyla Prof. Dr. Aysel Ekşi tarafından 21 Şubat 1989'da kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) önyargıları yıktı.

128 BİN ÇOCUĞA BURS

Merhum başkanlarından Prof. Dr. Türkan Saylan'ın başlattığı Kardelenler Projesi yine çiçek açtı.

Eğitimde 32 yıllık mücadeleyi ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel şöyle anlattı: “Cumhuriyet kazanımlarını korumak için 32 yıldır mücadele ediyoruz. Hayırsever ve gönüllülerin çabasıyla, 128 bin 347 kız-erkek çocuğu lise ve üniversitede burslu okuttuk. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kız çocuklarının aileleri köy köy dolaşılıp, ikna edildi. Buzları kıran kardelen çiçeği kışları açar. ÇYDD'nin kardelenleri de önce toplumdaki, ‘Kızlar Okumaz' tabusunu yıktı. Onlardan biri Hakkari'nin ilk milli kadın kayakçısı olan Rojbin Ören…

KARDELENLER AÇTI

Türkiye'yi 55 ülkede 102 defa temsil eden Rojbin Ören, öğretmende oldu. Yüksekova'da Kuzey Disiplini Kız Kayak Takımı'nda 9-13 yaşında 120 kız çocuğunu çalıştırıyor. Van temsilcimiz öğretmen Ali İhsan Özmen'in çabasıyla da orada, Mor Menekşeler adlı kız futbol takımı kuruldu.”

Hayallerine kavuşuyor

“Babamla, çok küçükken maç izlerdim. Futbolcu olmak istiyordum ama maçlarda hep erkekler oynuyordu. ‘Kızlar demek ki, futbolcu olmuyor' diye düşünürdüm. Sonra, Mor Menekşeler'i duydum. Servis paramız yok. Evden, antrenman sahasına babamla her gün 7 kilometre hayallerimize yürüyoruz. Galatasaray’da oynamayı çok istiyorum.”

Tarladan kayak pistine

“Yüksekova'daki Akalın Köyü'nde annem, babam, amcam ve 8 kardeşimle yaşıyorum. Kayak yapmayı istesem de, kimseye söyleyemiyorum. Çünkü, okul masrafları için bile tarlada salep topluyorum. Hayallerimde, kayardım. 3 yıl önce Kuzey Disiplini Kayak Takımı'na girdim. Rojbin öğretmenim elimi tuttu. Türkiye ikincisi, üçüncüsü, bölge birincisi oldum. ”

‘Kızdan futbolcu olmaz' diye bize çok güldüler

“Van Spor Lisesi öğrencisiyim. Futbolcu olmak istiyordum. ‘Kızdan futbolcu olmaz' diyerek, bize çok güldüler. Ali İhsan Özmen hocam bize inandı. Kaleciyim. Hiç gol yemedik. Van'da her yıl şampiyonuz. Güneydoğu Anadolu birinciliği ve Türkiye ikinciliği gibi 12 ödül kazandık. Hayalim, milli takımda oynamak…”

Yüksekova'nın gururu

“Hakkari Yüksekova Gazi Ortaokulu öğrencisiyim. 5 kardeşim ve annemle yaşıyorum. Kayak yapmayı istiyordum. Milli Kayakçı Rojbin Ören öğretmenim destek oldu. Yüksekova'da il birincisi ve Erzurum’da Türkiye elemelerinde ikincilik madalyası aldım. Asla vazgeçmeyeceğim. Ben de Türkiye şampiyonu kayakçılar yetiştireceğim.”

ÇYDD'NiN 32 YILDA KAZANDIRDIKLARI

■ 128 bin 347 öğrenciye burs

■ 3 bin 600 kitaplık

■ 31 kütüphane

■ 5 milyon kitap

■ 28 etkinlik alanı

■ 66 kodlama merkezi

■ 6 anaokulu 769 ana sınıfı

■ 24 ilkokul 32 köy okulu 36 yurt 2 lise