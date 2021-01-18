Karne notlarını merak eden öğrenciler e-Okul VBS’ye akın etti

e-Okul’da karne yoğunluğu yaşanıyor ve öğrenciler notlarını kontrol etmek için VBS sistemini ziyaret ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak uygulamada öğrencilere basılı karneler verilmeyecek. Aynı şekilde belgeler de dijital olarak öğrencilere verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açacak.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

VELİ İSTERSE ETKİLEYECEK

Çocuğunun karne notuna birinci dönem girdiği yazılı sınav notunun eklenmesini isteyen velilerin, 21 Ocak’a kadar başvurması gerekiyor. Velisi başvurmayan çocuk birinci dönemde sınava boşuna girmiş olacak. Çünkü, Bakanlık yazılı sınavları puanlama dışına aldı. Uzaktan eğitim 22 Ocak’ta son bulurken, bu yıl karneler basılı değil dijital ortamda açıklanacak. Yarıyıl tatili 15 Şubat’ta son bulacak.

YAZILI ETKİSİ KALDIRILDI

Şimdi, yeni bir karar alan MEB, ilk ve ortaokullarda birinci dönem yazılı sınavların karne notuna dahil edilmeyeceğini bildirdi. İlkokullarda, sınav uygulamasını pandemi döneminde geçici olarak kaldırmıştı. Bakanlık, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise yönetmeliğe göre her dönemde 2 kez yapılması gereken sınavlar yerine, karne notlarını etkinliklere katılım, performans ve projelerin aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Ancak, performans ölçümüne dair belirlenmiş bir kriter yok.