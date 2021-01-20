Karneler e-Okul VBS sistemi üzerinden görüntülenecek

Okullarda yarıyıl tatilinin başlamasına sadece sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci, 22 Ocak Cuma günü karnelerini alacak ve üç hafta sürecek yarıyıl tatiline girecek.

Sınavların yapılmadığı bu dönemde, karneler de internet üzerinden alınacak. Öğrenciler, T.C kimlik numaraları ve okul numaralarıyla e-Okul VBS sistemine giriş yapıp karnelerini ve belgelerini görüntüleyecek.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E-OKUL VBS SİSTEMİ

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin karne notları, derse katılım puanı üzerinden hesaplanarak belirlenecek. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

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