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Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Yıl boyunca yaptıkları çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alacak öğrenciler, stresli ve zorlu bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran’da alacak. Öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. İşte okulların kapanacağı ve karnelerin verileceği tarih detayları...

Güncellenme: 16:02, 10/06/2021
HaberlerEğitim
Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl okullar ne zaman kapanacak?

Corona virüs salgını nedeniyle dönem dönem yüz yüze dönem dönem de uzaktan eğitimle derslerini tamamlayan öğrenciler alacakları karneler ile 2020-2021 öğrenim yılını tamamlayacak. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.