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Karneler ne zaman verilecek? Karneler dijital mi olacak?

Yıl boyunca kısmen okulda, kısmen evden eğitim gören öğrenciler emeklerinin karşılığı olan karneleri almaya hazırlanıyor. Öğrenciler karnelerini 18 Haziran'dan itibaren dijital olarak almaya başlayacak. İsteyenlere ise basılı karneler yüz yüze olarak 2 Temmuz'da verilebilecek.

Güncellenme: 09:21, 14/06/2021
HaberlerEğitim
Karneler ne zaman verilecek? Karneler dijital mi olacak?

2020-2021 eğitim döneminde yaptıkları çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alacak öğrenciler, stresli ve zorlu bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran – 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler” dedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran’da dağıtılacak. Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullar açık olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

“Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık” diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.

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