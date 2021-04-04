Kendine yeten geleceğe yetişen kızlara destek olalım

Geçen bir yıl içerisinde hemen her alanda sayısız olumsuzluklara yol açan COVID-19 salgını, kız öğrencilerin eğitime erişimini de kısıtladı. Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) yaptırdığı araştırmaya göre pandemide öğrenimlerine evden devam eden kızların, ev işi yükü daha da arttı.

İnternete ulaşımda evde yaşayan erkeklere göre yüzde 30 dezavantajlı olan kız öğrenciler, bu süreçte evdeki kardeşlerine bakmak ve ev işlerine destek olmak durumunda kaldı. Ve internet ve bilgisayar kullanımında evdeki erkek öğrencilerden sonra geldikleri için eşit bir eğitim hakkına sahip olamadılar. Bu kapsamda yapılan araştırmada görüldü ki online ders alan her iki öğrenciden biri evde temizlik yaptığı için derslerine katılamıyor.

“Eğitim, kız çocuklarının hayata eşit katılımları için tek fırsatları, tek şansları, tek umutları. Eğitimde fırsat eşitliği sunmak hepimizin sorumluluğu” diyen Türk Eğitim Vakfı, bu verilerden yola çıkarak “Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar” projesini geliştirdi. “Daha çok kız öğrenciye destek olmayı amaçlıyoruz” açıklaması yapan Türk Eğitim Vakfı, burs fonuna küçük-büyük demeden yapılacak her katkının önemini

vurguladı.

“Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar” projesiyle ilgili konuşan TEV Genel Müdürü Yıldız Günay şu bilgileri paylaştı:

“Hepimizin bildiği gibi COVID-19 salgını, örgün eğitim ve öğretim sürecini derinden etkiledi. Online eğitim sürecinin başlaması ile birlikte özellikle kız çocuklarımızın; ev işi, bakım yükü artarken, sosyalleşme fırsatları ise büyük ölçüde azaldı.

Kız çocuklarımızın hayata eşit katılımı yalnızca eğitim ile mümkündür. Bu eşitliğe fırsat sunmak ise hepimizin sorumluluğudur. İşte bu farkındalıkla; ‘Kendine Yeten, Geleceğe Yetişen Kızlar' fonuna sunulacak katkılar küçükten büyüğe çok kıymetli. Türkiye'nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları savunucularından Süreyya Ağaoğlu'nu örnek alan Hukuk Fakültesi bursiyerimiz Nil, Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'yi kendine örnek alan TEV Bursiyeri Zeynep, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'den ilham alan Mühendislik Fakültesi öğrencisi TEV Bursiyeri Melis'in hayallerine destek vermek bizim görevimiz. Bu projemiz ile kızlarımızın sesi olmak amacıyla herkese destek çağrısında bulunuyoruz.”