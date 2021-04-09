Kırmızı ilde okullar kapandı

Samsun Valiliği, corona virüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararları duyurdu.

Valilik, kentin çok yüksek riskli iller arasında bulunduğu belirtilerek, salgının yayılmasını önlemek amacıyla il genelinde eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni karar alındığını açıkladı.

İLKOKULLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlara göre;

* Resmi ve özel ilkokulların 1, 2, 3 ve 4, sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesine,

* 8. ve 12. sınıflarda yüz yüz eğitime devam edilmesine,

* 15 Şubat itibariyle yüz yüze eğitime başlayan köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında yüz yüze eğitime devam edilmesi,

* Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okullarının yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam edilmesine,

* Okul öncesi eğitim-öğretim kurumlarında (Bağımsız Anaokulu) ve okul bünyesinde bulunan anasınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmesine,

* 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine,

* 5.6.7.9.10.11. sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir.