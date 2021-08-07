KPSS 2. oturum saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürüyor?

KPSS’de günün ikinci oturumu 14:45’te başlayacak. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Adaylar KPSS 2. oturumda Hukuk, İktisat, Maliye testlerini sürecek ve her bir test için 50 dakika süre verilecek. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

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Bugün uygulanacak olan 2021-KPSS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): : 7 Ağustos 2021, saat 14.45'te başlıyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS’ye dair ÖSYM’den bir de uyarı yayınlandı:

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.