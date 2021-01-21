KPSS başarı sıralaması güncellendi

KPSS tercihlerinden önemli bir yer tutan başarı sıralamaları, ÖSYM tarafından güncellendi. Bundan sonra yapılan KPSS tercihlerinde memur adayları yeni başarı sıralamalarına göre tercih yapacak.

2020 yılında yapılan KPSS sınavlarında ter döken vatandaşlar, yeni başarı sıralamalarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'den KPSS başarı sıralamalarıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.