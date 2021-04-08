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KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvurusu tarihi belli mi?

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

Güncellenme: 16:38, 08/04/2021
HaberlerEğitim
KPSS başvuruları ne zaman? 2021 KPSS başvurusu tarihi belli mi?

KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı için başvurular 28 Mayıs’ta, genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri sınavı ise 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz yıl yapılan KPSS başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. Bu yılın sınav ücreti henüz açıklanmadı.

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