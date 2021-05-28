KPSS başvurusu başladı mı? KPSS başvuru işlemleri için gözler ÖSYM’de

KPSS’ye katılarak memur olmak isteyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, başvurular bugün başlayacak. 2021 KPSS başvuru tarihleri ve detaylar haberimizde…

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz yıl yapılan KPSS başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. Bu yılın sınav ücreti henüz açıklanmadı.