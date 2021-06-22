KPSS geç başvuru işlemleri başladı! KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

KPSS sınavı için başvuru yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenmektedir. Peki 2021 KPSS geç başvurusu nasıl yapılır?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI

KPSS ALAN BİLGİSİ GEÇ BAŞVURU EKRANI

KPSS ÖABT GEÇ BAŞVURU EKRANI

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 135,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 97,5 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 135,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45