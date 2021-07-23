KPSS ne zaman, giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS başvurusu için geri sayım başladı. Her yıl milyonlarca memur adaynının katılım gösterdiği KPSS sınav tarihleri kısa bir süre kaldı.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 1 hafta öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika