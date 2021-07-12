KPSS ne zaman? KPSS giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

KPSS, her yıl belirli dönemlerde ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2021 yılı ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS ne zaman merak ediliyor. Geç başvuru işlemleri tamamlanan KPSS için sınavlar beklenmeye başlandı.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM’nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45