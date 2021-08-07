KPSS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek?

KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavı bugün gerçekleştirilecek. KPSS 1. oturumu saat 10:15'te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar oturumda, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacaklar. KPSS'ye katılan adayların Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri sorularının tümünü çözmesi halinde 150 dakika süresi olacak. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

KPSS’de günün ilk oturumu saat 10:15’te, ikinci oturumu ise 14:45’te başlayacak. Bugün uygulanacak olan 2021-KPSS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat 10.15’te başlıyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): : 7 Ağustos 2021, saat 14.45’te başlıyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

ÖSYM ADAYLARI UYARDI

KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:

“01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

“01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”