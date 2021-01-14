KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM’den KPSS-2020/2 tercih sonuçları açıklaması

ÖSYM'den KPSS tercih sonuçlarıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS TERCİH SONUÇLARI



ATAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu kurumları ÖSYM sistemi üzerinden, kurumlarına yerleşen aday/adaylara ilişkin bilgileri edinecektir. Tercih Kılavuzu hükmü gereğince yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecekti

Daha sonrasında Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25′ inci maddesi doğrultusunda kurumlar “Atamaya Yetkili” amirin onayı ile 5 kişiden oluşan sınav değerlendirme komisyonu kuracaklardır.

Yerleşen adaylara ayrıca bir sınav veya mülakat yapılmayacak, yerleştiği kadronun şartlarını taşıması halinde doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.