KPSS soruları ve cevapları yayınlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre bu hafta uygulanan KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

SOZCU.COM.TR

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KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM AİS sistemine girerek T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek ardından 2021 KPSS sorularına ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.