KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

7 Ocak tarihinde tamamlanan KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, memur atamaları yapılmaya başlanacak.

ÖSYM, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmadı ancak geçtiğimiz senelerde yapılan KPSS tercihleri en geç bir hafta içinde sonuçlandırılmıştı. 2020 KPSS tercih sonuçlarının da bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

ATAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kamu kurumları ÖSYM sistemi üzerinden, kurumlarına yerleşen aday/adaylara ilişkin bilgileri edinecektir. Tercih Kılavuzu hükmü gereğince yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecekti

Daha sonrasında Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25′ inci maddesi doğrultusunda kurumlar “Atamaya Yetkili” amirin onayı ile 5 kişiden oluşan sınav değerlendirme komisyonu kuracaklardır.

Yerleşen adaylara ayrıca bir sınav veya mülakat yapılmayacak, yerleştiği kadronun şartlarını taşıması halinde doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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