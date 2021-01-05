KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 30 Aralık 2020 yılında başlayan KPSS tercihlerinin, 7 Ocak 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar yapılabileceğini açıkladı.

Sınavlara katılan memur adayları, ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzuna göre https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak tercihlerini yapabilecek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, bu sene KPSS tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağını açıklamadı ancak geçtiğimiz sene tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene de ÖSYM'nin KPSS tercihlerini bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.