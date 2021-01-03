KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu sene yapılan KPSS Lisans, KPSS önlisans ve KPSS ortaöğretim sınavlarında ter döken milyonlarca memur adayı, KPSS tercihlerini yapmaya başladı.

7 Ocak 2021 saat 23.59'a kadar sürecek olan tercih işlemleri, ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzuna göre https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılabiliyor.

ÖSYM, bu sene KPSS tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağını açıklamadı ancak geçtiğimiz sene tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene de ÖSYM'nin KPSS tercihlerini bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.