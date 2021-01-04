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KPSS tercihleri için son gün ne zaman?

Geçtiğimiz sene içerisinde KPSS sınavlarında ter döken milyonlarca memur adayı için tercih işlemleri başladı. 30 Aralık 2020’de başlayan tercih işlemleri, 7 Ocak 2021 Perşembe günü sona erecek.

Güncellenme: 08:30, 04/01/2021
Haberler Eğitim
KPSS tercihleri için son gün ne zaman?

Sınavlara katılan memur adayları, ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzuna göre 7 Ocak 2021 saat 23.59’a kadar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak tercihlerini yapabilecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, bu sene KPSS tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağını açıklamadı ancak geçtiğimiz sene tercih sonuçları tercih bitiş tarihinden bir hafta sonra açıklanmıştı. Bu sene de ÖSYM’nin KPSS tercihlerini bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.

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