KPSS’de 3. oturum heyecanı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik alan bilgisi sınavlarının son oturumu bugün gerçekleşiyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri bina önünde hazır bulunan adayların 3. oturum heyecanı 10.15'te başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başvuruları 28 Mayıs – 14 Haziran’da tamamlanan 2021 KPSS A grubu sınavlarının son oturumu bugün tamamlanıyor. KPSS adayları, 1 Ağustos’ta gerçekleşen Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarından sonra 7-8 Ağustos’ta da Alan Bilgisi sınavları için ter döküyor.

2021 KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 1. ve 2. oturumları 7 Ağustos’ta gerçekleşti. KPSS Alan Bilgisi 1. oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü adayları, sabah saat 10.15’te kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen 120 soruyu 150 dakikada cevaplandırdı.

İŞLETME, MUHASEBE VE İSTATİSTİK BÖLÜMÜ ADAYLARI TER DÖKÜYOR

KPSS Alan Bilgisi sınavları 3. oturumunda İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümü adaylarından çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplaması bekleniyor. Sınava giren adaylar saat 10.15'te başlayan sınavda ter dökmeye başladı.

Sınava giren adayların ailelerinin de sınav salonunun dışında ter döktüğü, bazı ailelerin ise çocuklarını beklerken örgü ördüğü görüldü. (İHA)